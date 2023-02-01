Spor Toto Süper Lig: Galatasararay: 3 - Ümraniyespor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 3-2’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada ceza sahası içinde Popov’un topa elle müdahalesini hakem Cihan Aydın penaltı olarak değerlendirdi.
60. dakikada Icardi’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Orkun’un solundan filelerle buluştu. 2-2
71. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Kerem’in topuk pasında Yunus ceza yayı üzerinde topla buluştu. Yunus’un bekletmeden şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.
77. dakikada Avounou’nun Torreira’ya yaptığı müdahaleyi hakem Cihan Aydın sarı kart olarak değerlendirdi. Daha önce sarı kartı bulunan Avounou, kırmızı kartla oyundan atıldı.
83. dakikada sol çaprazdan Abdulkerim’in içeri çevirdiği topa Icardi’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
Stat: Nef
Hakemler: Cihan Aydın xx, Çağlar Uyarcan xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Abdülkerim Bardakcı xxx, Emre Taşdemir x (Yunus Akgün dk. 46 x), Lucas Torreira xx, Sergio Oliveira xx (Mata dk. 76 x), Milot Rashica xx (Dubois dk. 46 x), Dries Mertens xx (Gomis dk. 79 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Barış Alper Yılmaz dk. 81 ?), Mauro Icardi xxx
Yedekler: Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Strahil Popov xx (Kayode dk. 89 ?), Isaac Sackey xx, Epureanu xx, Onur Atasayar xx, Oğuz Gürbulak xx (Mrsic dk. 82 ?), Kartal Kayra Yılmaz xx (Yiğit Şanlıtürk dk. 89 ?), Avounou x, Onur Ayık xx (Sekidika dk. 67 x), Geraldo xxx (Gheorghe dk. 82 ?), Umut Nayir xx
Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Yunus Mertoğlu, Serkan Göksu, Glumac
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Umut Nayir (dk. 11), Oğuz Gürbulak (dk. 39) (Ümraniyespor), Abdülkerim Bardakcı (dk. 32), Icardi (dk. 60 pen. ve 83) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Avounou (dk. 77) (Ümraniyespor)
Sarı kart: Umut Nayir (Ümraniyespor)