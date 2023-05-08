Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0’lık skor ile galip kapattı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Galatasaray atağında savunma arkasına atılan uzun pasta kaleci Muhammed son anda Mauro Icardi’nin önüne düşen topa müdaha etti. Oyun alanına dönen topta Mertens’in şutu savunmadan döndü. Bir şut şansı daha bulan Mertens’in vuruşunda top yeniden savunmadan döndü. Bu oyuncunun üçüncü vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed’in müdahalesi ile kornere gitti.

14. dakikada Kazımcan’ın sol tarftan kullandığı taç atışında İcardi ön direkte kafa ile topu içeri çevirdi. Kale önünde Torreira’nın gelişine sert vuruşunda savunmada Ahmed Touba’nın müdahalesi ile meşin yuvarlak kornere çıktı.

26. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında sol tarafta topla buluşan Serdar Gürler’in pasında ceza yayı önünden Deniz Türüç’ün rakibini çalımladıktan sonra sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’nın müdahalesi sonrası kornere gitti.

29. dakikada Rashica’nın pasında sağ tarafta topla buluşan Boey’in ceza sahası içine yaptığı ortada Kerem’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammer’de kaldı.

45+6. dakikada Oliveria’nın sol taraftan açtığı ortada Deniz Türüç’ün ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler, VAR’da pozisyonu izledi ve penaltı noktasını işaret etti.

45+8. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Mauro Icardi’nin sağ ayağı ile yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, sol alt köşeden filelerle buluştu. 1-0

Stat: Nef

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Emre Eyisoy xx, Kerem Ersoy xx

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Kazım Karataş xx, Sergio Oliveira xx, Lucas Torreira xx, Milot Rashica xx, Dries Mertens xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mauro Icardi xx

Yedekler:Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjo, Yunus Akgün, Nicola Zaniolo, Bafatemi Gomis, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata

Teknik Direktör: Okan Buruk

Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Ömer Ali Şahiner xx, Leanardo Duarte xx, Ahmed Touba xx, Lucas Lima xx, Lucas Biglia xx, Deniz Türüç xx, Mahmut Tekdemir xx, Danijel Aleksic xx, Serdar Gürler xx, Joao Figueiredo

Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Wu Shaocong, Adnan Januzaj, Batuhan Çelik, Philippe Keny, Berkay Özcan, Edgar Le, Stefano Okaka, Caner Erkin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Mauro Icardi (dk. 45+8) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sacha Boey (Galatasaray), Lucas Biglia (Başakşehir)