Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada sağ taraftan Stambouli’nin ortasında kale önünde Cherif Ndiaye’nin kafa vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinden Nelsson uzaklaştırdı.
79. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Rashica’nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
86. dakikada sağ taraftan Boey’in içeri çevirdiği top Adana Demirspor savunmasından sekti. Pozisyonu takip eden Midtsjo ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
90+6. dakikada Rodrigues’in ceza sahası içinde Yunus Akgün’e yaptığı müdahaleyi hakem Ali Şansalan penaltı olarak değerlendirdi.
90+8. dakikada Zaniolo’nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ın müdahalesi ile sağından filelere gitti. 2-0
Stat: Nef
Hakemler: Ali Şansalan xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Ok xx
Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Adekugbe xx (Kazımcan Karataş dk. 84 ?), Torreira xx, Oliveira xx (Midtsjo dk. 74 xxx), Rashica xx, Mertens xx (Zaniolo dk. 64 xxx), Kerem Aktürkoğlu xx (Yunus Akgün dk. 74 x), Icardi xx (Gomis dk. 84 ?)
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Mata
Teknik Direktör: Okan Buruk
Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, Svensson xx, Morel xx, Semih Güler xx, Rodrigues xx, Badou Ndiaye xx, Stambouli xx, Akintola xx (Yusuf Sarı dk. 65 x), Onyekuru xx (Guldbrandsen dk. 85 ?) Emre Akbaba xx (Mert Çetin dk. 84 ?), Cherif Ndiaye xx
Yedekler: Karacic, Vedat, Manev, İsmail Çokçalış, Gökhan İnler, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Midtsjo (dk. 86), Zaniolo (dk. 90+8 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Oliveira, Mertens, Adekugbe, Boey (Galatasaray) Svensson, Emre Akbaba, Akintola, Guldbrandsen (Adana Demirspor)