Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Mauro Icardi, uzak köşeye yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

55. dakikada Güray Vural’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topa iyi yükselen Luiz Adriano kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

59. dakikada Sacha Boey’in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Sergio Oliveira kafa vuruşunu yaptı. Arka direkte topa müdahale eden Floranus yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 2-1

71. dakikada Icardi’nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top Ömer Toprak’ın eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Şansalan, bir önceki pozisyonda Icardi’nin rakibine faul yaptığını belirterek penaltı kararını iptal etti.

90+10. dakikada orta sahada Abdülkerim Bardakcı’ya dirsek atan Luiz Adriano’ya maçın hakemi Ali Şansalan direkt kırmızı kart gösterdi.

Stat: Nef

Hakemler: Ali Şansalan xx, Serkan Olguncan xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sacha Boey xxx, Victor Nelsson xx, Abdülkerim Bardakcı xxx, Emre Taşdemir xx (Yunus Akgün dk. 79 x), Lucas Torreira xx (Berkan Kutlu dk. 88 x), Sergio Oliveira xx, Milot Rashica xx (Leo Dubois dk. 79 x), Dries Mertens xx (Juan Mata dk. 90 ?), Kerem Aktürkoğlu xxx (Barış Alper Yılmaz dk. 88 ?), Mauro Icardi xxx

Yedekler: Okan Kocuk, Patrick Van Aanholt, Fredrik Midtsjö, Bafetimbi Gomis, Emin Bayram

Teknik Direktör: Okan Buruk

Antalyaspor: Helton Leite xx, Sherel Floranus xx (Bünyamin Balcı dk. 76 x), Veysel Sarı xx, Ömer Toprak xx, Güray Vural xx, Ufuk Akyol xx (Mustafa Erdilman dk. 76 x), Soner Aydoğdu xx (Erdal Rakip dk. 64 x), Admir Mehmedi xx (Sinan Gümüş dk. 58 x), Shoya Nakajima xx, Sam Larsson xx (Alassane Ndao dk. 64 x), Luiz Adriano xx

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Cemali Sertel, Amar Gerxhaliu, Fredy, Christian Luyindama

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Icardi (dk. 49), Floranus (dk. 59 k.k.) (Galatasaray), Luiz Adriano (dk. 55) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Luiz Adriano (dk. 90+10) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Güray Vural, Sam Larsson (Antalyaspor), Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)