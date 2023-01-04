Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Berkan’ın pasında Gomis ceza yayı önünden kafayla Mertens’in önüne indirdi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.
5. dakikada Mertens’in pasında Berkan Kutlu, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert şutta kaleci Bahadır direk dibinden topu kornere çeldi.
7. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Emre Kılınç’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top penaltı noktasında Taylan Antalyalı’nın önünde kaldı. Taylan’ın röveşata ile yaptığı vuruşta üst direğe da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
16. dakikada Rashica’nın sağ taraftan ortasında Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasından yaptığı kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. 1-1
21. dakikada Rashica’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı ortada Abdülkerim, altıpas üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
30. dakikada sol kanattan Mertens’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gomis, rakibini geçerek ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bahadır’ın ayaklarına da çarpan top ağlara gitti. 2-1
41. dakikada Malcuit’in sağ taraftan ortasında, Zahid’in ceza sahası içinde gelişine yaptığı vuruşta kaleci Muslera soluna yatarak topu çeldi. Oyun alanına dönen topa hareketlenen Zahid’in şutu savunmaya çarparak kornere gitti.
45. dakikada Mertens’in ceza sahası içi sol çaprazdan verdiği pasta Berkan’ın ceza yayı üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
Stat: Nef
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kerem Ersoy xx, Abdullah Bora Özkara xx
Galatasaray: Fernando Muslera xx, Leo Dubois xx, Victor Nelsson xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Patrick van Aanholt xx, Fredrik Midtsjö xx, Berkan Kutlu xx, Milot Rashica xxx, Dres Mertens xx, Barış Alper Yılmaz xxx, Bafetimbi Gomis xxx
Yedekler: Okan Kocuk, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Emin Bayram, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü x, Malcuit xx, Radakovic x, Mujakic x, Marlon xx, Diack xx, Taylan Antalyalı xx, Emre Kılınç xx, Ghayas Zahid xx, Chatzigiovanis xx, Ali Sowe xx
Yedekler: Nurullah Aslan, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Pedrinho, Federico Macheda, Yasin Güreler, Giorgi Beridze, Pedro Rodrigues, Oğuz Ceylan, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Taylan Antalyalı (dk. 7) (MKE Ankaragücü), Barış Alper Yılmaz (dk. 16), Gomis (dk. 30) (Galatasaray)