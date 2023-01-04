Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Mertens, son çizgiden yaptığı orada Gomis, sol ayağıyla gelişine vurmak istedi. Top üstten dışarı gitti.
69. dakikada Ali Sowe’un derinlemesine pasında koşu yapan Malcuit, ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortada arka direkte Emre Kılınç’ın kafa vuruşunda kaleye paralel giden top dışarı çıktı.
87. dakikada rakibinden topu kapan Yunus Akgün, ceza sahası içine koşu yapan Barış’a topu aktardı. Barış Alper’in şutunda kalesinden açılarak açıyı kapatan Bahadır gole izin vermedi.
Stat: Nef
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kerem Ersoy xx, Abdullah Bora Özkara xx
Galatasaray: Fernando Muslera xx, Leo Dubois xx, Victor Nelsson xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Patrick van Aanholt xx, Fredrik Midtsjö xx (Haris Seferovic dk. 90+5 ?), Berkan Kutlu xx, Milot Rashica xx (Yunus Akgün dk. 83 ?), Dres Mertens xx (Yusuf Demir dk. 83 ?), Barış Alper Yılmaz xxx (Baran Aksaka dk. 90+4 ?), Bafetimbi Gomis xxx (Kerem Aktürkoğlu dk. 71 xx)
Yedekler: Okan Kocuk, Emin Bayram, Juan Mata, Hamza Akman, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü x, Malcuit xx (Oğuz Ceylan dk. 75 xx), Radakovic x, Mujakic x, Marlon xx, Diack xx, Taylan Antalyalı xx (Pedrinho dk. 80 ?), Emre Kılınç xx, Ghayas Zahid xx (Pedro Rodrigues dk. 81 ?), Chatzigiovanis x (Giorgi Beridze dk. 58 xx), Ali Sowe xx (Federico Macheda dk. 81 ?)
Yedekler: Nurullah Aslan, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Yasin Güreler, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Taylan Antalyalı (dk. 7) (MKE Ankaragücü), Barış Alper Yılmaz (dk. 16), Gomis (dk. 30) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Zahid, Diack, Yasin Güreler (MKE Ankaragücü), Midtsjö, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)