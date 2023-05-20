Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda James’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
63. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Boey’in içeri çevirdiği topa uzak direk dibinden Icardi’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Stat: Nef
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abulkerim Bardakcı xx, Kazımcan Karataş xx, Torreira xx (Berkan Kutlu dk. 87 ?), Oliveira xx (Midtsjo dk. 66 x), Rashica xx (Barış Alper Yılmaz dk. 66 x), Kerem Aktürkoğlu xx, Mertens xxx (Mata dk. 74 x), Icardi xxx (Gomis dk. 86 ?)
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Kaan Ayhan, Adekugbe, Yusuf Demir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Alaaddin Okumuş xx, Appindangoye xx, Caner Osmanpaşa xx, Camara xx, Hakan Arslan xx (Mehmet Albayrak dk. 78 x), Cofie xx, Robin Yalçın xx (Keita dk. 57 x), N’jie xx (Ahmed Musa dk. 46 x), Gradel xx (Emre Gökay dk. 60 x), Caicedo xx (James dk. 46 x)
Yedekler: Emre Satılmış, Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Charisis, Saiz
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Icardi (dk. 13 ve 63) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Robin Yalçın (Sivasspor) Mertens (Galatasaray)