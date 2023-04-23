Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 3 - Fatih Karagümrük: 3 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Biraschi’nin Rashica’ya ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan penaltı olarak değerlendirdi.
67. dakikada Icardi’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Batuhan’da kaldı.
80. dakikada Torreira’nın aşırtma pasında Kerem kafayla penaltı noktasına indirdi. Fatih Karagümrük savunmasından seken topa Boey’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-3
90+2. dakikada Torreira’nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
Stat: Nef
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Erdem Bayık xx, Esat Sancaktar xx
Galatasaray: Muslera x, Boey xxx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakcı xx, Adekugbe xx (Dubois dk. 90 ?), Oliveira xx (Mata dk. 90 ?), Torreira xx, Rashica xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Mertens xx (Yunus Akgün dk. 78 x), Zaniolo xx (Icardi dk. 60 x)
Yedekler: Okan Kocuk, Midtsjo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen xx, Biraschi xx (Salih Dursun 90+4 ?), Dresevic xx, Baniya xx, Levent Mercan xx, Lawrence xx (Adnan Uğur dk. 73 x), Ozdoev xx, Lobjanidze xx (Colley dk. 73 x), Borini xxx, Bertolacci xx (Rodrigues dk. 78 x), Diagne xxx
Yedekler: Muzaffer Kablan, Ljajic, Kerim Frei, Kazım Kazım, Samed Onur, Burak Kapacak
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 3), Oliveira (dk. 45+1 pen.), Boey (dk. 80) (Galatasaray), Diagne (dk. 18), Borini (dk. 26 ve 30) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Lawrence, Levent Mercan, Dresevic (Fatih Karagümrük)