Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 4 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı A. Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 4 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı A. Hatayspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından El Kaabi’nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

60. dakikada Boey’in pasında ceza yayı üstünde topla buluan Barış Alper’in sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

77. dakikada Yunus’un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gomis’in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Murat Altan xx, Ogün Kamacı xx

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nelsson xx, Abdulkerim Bardakcı xx, Dubois xx, Oliveira xx (Rashica dk. 71 x), Torreira xx (Midtsjö dk. 87 ?), Barış Alper Yılmaz xx (Yunus Akgün dk. 70 x), Kerem Aktürkoğlu xxx (Gomis dk. 70 xxx), Mata xx (Berkan Kutlu dk. 70 x), Icardi xx

Yedekler: Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Seferovic, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hatayspor: Erce Kardeşler x, Kamil Ahmet Çörekçi x, Vranjes x, Recep Burak Yılmaz x, Adekugbe x, Boudjemaa x (Musa Çağıran dk. 64 x), Aabid x (Kaan Kanak dk. 64 x), El Kaabi x (Twasam dk. 79 x), Lobjanidze x (Sadık Baş dk. 89 ?), Ribeiro x (Onur Ergün dk. 79 x), Bertuğ Özgür Yıldırım x

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kerim Alıcı, Muhammed Mert, Engin Can Aksoy, Saint-Louis

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 9), Mata (dk. 45+4 ve 45+6), Gomis (dk. 77) (Galatasaray)