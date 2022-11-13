Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bugün 20.00'de oynanması planlanan Beşiktaş – Antalyaspor müsabakası güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bugün 20.00'de oynanması planlanan Beşiktaş – Antalyaspor müsabakası güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bugün 20.00'de oynanması planlanan Beşiktaş – Antalyaspor müsabakası güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
Editör
EditörEditör
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Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında bugün 20.00’de oynanması planlanan Beşiktaş – Antalyaspor müsabakası güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.