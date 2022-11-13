- Haberler
- Spor
- Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bugün 20.00'de oynanması planlanan Beşiktaş – Antalyaspor müsabakası güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bugün 20.00'de oynanması planlanan Beşiktaş – Antalyaspor müsabakası güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bugün 20.00'de oynanması planlanan Beşiktaş – Antalyaspor müsabakası güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında bugün 20.00’de oynanması planlanan Beşiktaş – Antalyaspor müsabakası güvenlik sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.