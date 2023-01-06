Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.