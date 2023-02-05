Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Cavaleiro’nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ahmed Hassan’ın şutunda kaleci Jensen’in çeldiği meşin yuvarlak köşe bayrağına yakın noktadan taca çıktı.
26. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken top penaltı noktasında Doumbia’nın önüne düştü. Doumbia’nın yerden şutunda Ba’ya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
37. dakikada rakip yarı alanda topu önüne Rroca rakibinden sıyrılarak pasını Valon Ethemi’ye aktardı. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Ethemi’nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Anıl Usta xx
İstanbulspor: David Jensen xx, Duhaney xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil xx, Duhan Aksu xx, Mahamadou Ba xx (Florian Loshaj dk. 44 ?), Jason Lakilo xx, Eduart Rroca xx, Muammer Sarıkaya xx, Valon Ethemi xx, Emir Kaan Gültekin xx
Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, Oğuzhan Berber, Vefa Temel, Yusuf Ali Özer, Sindrit Guri, Ali Yaşar, Adi Mehremic, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Alanyaspor: Runarsson xx, Furkan Bayır xx, Leroy Fer xx, Balkovec xx, Zinedine Ferhat xx, Doumbia xx, Lusamba xx, Yusuf Özdemir xx, Efecan Karaca xx, Cavaleiro xx, Ahmed Hassan xx
Yedekler: Yusuf Karagöz, Umut Güneş, Erencan Yardımcı, Efkan Bekiroğlu, Wilson Eduardo, Fatih Aksoy, Daniel Candeias, Rassoul, Pedro Pereira, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Sarı kart: Rroca (İstanbulspor)