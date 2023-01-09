Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında İstanbulspor evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakika Kitsiou’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Jevtovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
25. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Sagal’ın rakiplerini geçip içeriye çevirdiği topu alan Merkel’in vuruşunda defans meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
38. dakikada Furkan Soyalp’ın sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Jevtovic’in araka direğe doğru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Burak Şeker xx, Samet Çavuş xx, İlker Takpak xx
İstanbulspor: David Jensen xx, Duhaney xx, Mehmet Yeşil xx, Okan Erdoğan xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Melih Kabasakal xx, Muammer Sarıkaya xx, Emir Kaan Gültekin xx, Valon Ethemi x, İbrahim Yılmaz xx, Jetmir Topalli xx
Yedekler: Alp Arda, Aldin Cajic, Oğuzhan Berber, Owusu, Vefa Temel, Yusuf Ali Özer, Ologo, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış, Adi Mehremic
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Kitsiou xx, Ertuğrul Ersoy xx, Papy Djilobodji xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Jevtovic xxx, Alexander Merkel xx, Angelo Sagal xx, Valmir Veliu xx, Furkan Soyalp xx, Joao Figueiredo xx
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Aldin Tosca, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Berkan Küpelikılınç, Matej Hanousek, Luka Stankovski, Onurhan Babuşcu, Mirza Cihan, Mustafa Eskihellaç
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Jevtovic (dk. 38) (Gaziantep FK)