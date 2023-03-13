Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında İstanbulspor evinde DG Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasının kapanış maçında İstanbulspor evinde DG Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İstanbul ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Valon Ethemi’nin ortasında meşin yuvarlağın Goutas’ın eline çarpması sonucu hakem Halil Umut Meler ilk önce oyunu devam ettirdi. Daha sonra VAR’dan pozisyonu izleyen Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
7. dakikada penaltıda topun başına geçen Valon Ethemi meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural’ın sağından ağlara gönderdi. 1-0
25. dakikada Emeka Eze’nin ceza sahası içine sağ taraftan girip rakiplerini geçerek yaptığı ortada kale önünde bulunan Valon Ethemi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp, oyun alanına döndü.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Ekrem Kan xx
İstanbulspor: David Jensen xx, Demeaco Duhaney xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Mahamadou Ba xx, Muammer Sarıkaya xx, Eduart Rroca xx, Jason Lokilo xx, Valon Ethemi xxx, Emeka Eze xxx
Yedekler: Alp Arda, Oğuzhan Berber, Emir Kaan Gültekin, Ali Yaşar, Simon Deli, Adi Mehremic, Kerem Şen, Valmir Veliu, Florian Loshaj, Onur Ergün
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Alaaddin Okumuş xx, Goutas xx, Samba Camara xx, Ziya Erdal xx, Kader Keita xx, Fredrik Ulvestad xx, Charilaos Charisis xx, Clinton N’Jie xx, Max Gradel xx, Leke James xx
Yedekler: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Gökay, Samuel Saiz, Ahmed Musa, Caicedo, Hakan Arslan, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Valon Ethemi (dk. 7 pen.) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Okan Erdoğan (İstanbulspor), Samba Camara (Sivasspor)