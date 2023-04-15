Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Başakşehir’i 1-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
51. dakikada Figueiredo’nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.
59. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ali Yaşar’ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, sol kale direğinin dibinden auta gitti.
60. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Eze’nin vuruşunda top kaleci Muhammed’in müdahalesi ile oyun alanına geri döndü. Pozisyonu takip eden Emir Kaan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin üstünden filelerle buluştu. VAR’dan gelen uyarının ardından hakem Mert Güzenge, golü iptal etti.
90+7. dakikada orta sahada topu alan hızla ceza sahasına giren Lokila’nın karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda kaleci Muhammed, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mert Güzenge xx, Yusuf Bozdoğan xx, Kamil Çetin xx
İstanbulspor: Jensen xx, Duhaney xx, Okan Erdoğan xx, Simon Deli xx, Duhan Aksu xx (Ali Yaşar dk. 46 x), Mahamadou Ba xx, Lokilo xx, Onur Ergün xx, Rroca xx (Ertuğrul Ersoy dk. 77 x), Topalli xx (Emir Gültekin dk. 57 x (Kerem Şen dk. 77 x), Eze xx (Guri dk. 90 ?)
Yedekler: Alp Arda, Veliu, Oğuzhan Berber, Loshaj, Mehremic
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Ömer Ali Şahiner xx, Duarte xx, Touba x (Mahmet Tekdemir dk. 62 x), Lima x (Caner Erkin dk. 61 x), Biglia xx, Szysz xx (Deniz Türüç dk. 61 x), Aleksic xx, Berkay Özcan x (Keny dk. 74 x), Serdar Gürler x (Januzaj dk. 46 x), Figueiredo xx
Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Edgar Le, Berkay Aydoğmuş
Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer
Gol: Eze (dk. 45+7) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Duhaney, Mahamadou Ba, Fatih Tekke (İstanbulspor) Biglia, Serdar Gürler, Mahmet Tekdemir, Figueiredo, Caner Erkin, Ömer Ali Şahiner (Başakşehir)