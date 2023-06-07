Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 1 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor evinde Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-siyahlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında İstanbulspor evinde Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-siyahlıların 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Demeaco Duhaney’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Duhaney’in vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyuna alanına geri döndü.
11. dakikada Jason Lokilo’nun ceza sahası dışından ortasında kale önünde Eduart Rroca’nın kafa vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
21. dakikada Eduart Rroca’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Onur Ergün kafa ile topu indirdi. Kale önünde topu alan Emir Kaan Gültekin’in röveşatasında kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
45. dakikada Eduart Rroca’nın pasında sol kanatta topla buluşan Jetmir Topalli’nin rakiplerini çalımlayıp, ceza sahası içine girerek uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın xx, Serkan Ok xx, Bilal Gölen xx
İstanbulspor: David Jensen xx, Demeaco Duhaney xx, Simon Deli xx, Okan Erdoğan xx, Ali Yaşar xx, Onur Ergün xx, Jason Lokilo xx, Florian Loshaj xx, Eduart Rroca xxx, Jetmir Topalli xx, Emir Kaan Gültekin xx
Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Eslem Öztürk, Valmir Veliu, Mahamadou Ba, Kerem Şen, Muammer Sarıkaya, Sindrit Guri, Adi Mehremic, Emeka Eze
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Ümraniyespor: Berke Özer x, Mustafa Eser x, Yusuf Saitoğlu x, Ermir Lenjani x, Strahil Popov x, Yunus Emre Mertoğlu x, Mert Yılmaz x, Fatih Yiğit Şanlitürk x, Batuhan Arıcı x, Onur Ayık x, Umut Nayir x
Yedekler: Anıl Demir, Onur Yıldırım, Güneş Güventürk, Beren Küçükbaşarık, Yusuf Yardımcı, Doğukan Saral, Deniz Tabak, Osman Buğra Erdoğan
Teknik Sorumlu: Hayati Köse
Gol: Jetmir Topalli (dk. 45) (İstanbulspor)