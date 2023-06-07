Spor Toto Süper Lig: İstanbulspor: 4 - Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti ve ligde kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Ümraniyespor’u 4-0 mağlup etti ve ligde kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Kerem Şen’in pasında sağ kanatta topu alan Jetmir Topalli’nin ceza yayının sağından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
59. dakikada Jetmir Topalli’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Eduart Rroca’nın ceza sahası içinde kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
61. dakikada Onur Ergün’ün orta sahanın solundan kullandığı serbest vuruşta sağ kanatta topu alan Jetmir Topalli ceza sahası içine girip pasını kale önüne aktardı. Burada müsait pozisyonda bulunan Eduart Rroca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
86. dakikada Emeka Eze’nin sağ kanattan yerden pasında arka direkte Kerem Şen’in vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı çıkardı. Döndü topta Muammer Sarıkaya’nın kafa vuruşunda ise Deniz Tabak son anda çizgiden çıkardı.
90+4. dakikada Emeka Eze’nin sol kanattan ceza sahası içine girip ortasında arka direkte Kerem Şen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer’den döndü. Pozisyonun devamında kale önünde Muammer Sarıkaya’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0
90+7. dakikada Eslem Öztürk’ün sol kanattan ortasında defanstan seken topu alan Emeka Eze’nin ceza sahası içinde sol köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın xx, Serkan Ok xx, Bilal Gölen xx
İstanbulspor: David Jensen xx, Demeaco Duhaney xx, Simon Deli xx, Okan Erdoğan xx, Ali Yaşar xx, Onur Ergün xx, Jason Lokilo xx (Kerem Şen dk. 56 x), Florian Loshaj xx (Muammer Sarıkaya dk. 73 x), Eduart Rroca xxx (Eslem Öztürk dk. 90+3 ?), Jetmir Topalli xx (Mehmet Yeşil dk. 90+2 ?), Emir Kaan Gültekin xx (Emeka Eze dk. 73 xx)
Yedekler: Alp Arda, Valmir Veliu, Mahamadou Ba, Sindrit Guri, Adi Mehremic
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Ümraniyespor: Berke Özer x, Mustafa Eser x, Yusuf Saitoğlu x (Osman Buğra Erdoğan dk. 86 ?), Ermir Lenjani x (Güneş Güventürk dk. 83 ?), Strahil Popov x, Yunus Emre Mertoğlu x (Doğukan Saral dk. 46 x, Deniz Tabak dk. 83 ?), Mert Yılmaz x, Fatih Yiğit Şanlitürk x, Batuhan Arıcı x, Onur Ayık x (Beren Küçükbaşarık dk. 71 x), Umut Nayir x
Yedekler: Anıl Demir, Onur Yıldırım, Yusuf Yardımcı,
Teknik Sorumlu: Hayati Köse
Goller: Jetmir Topalli (dk. 45), Eduart Rroca (dk. 61), Muammer Sarıkaya (dk. 90+4), Emeka Eze (dk. 90+7) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Fatih Yiğit Şanlitürk (Ümraniyespor), Eduart Rroca, Onur Ergün, Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)