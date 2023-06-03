Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sağ taraftan Muleka’nın içeri çevirdiği topa kale önünde Aboubakar’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
20. dakikada Cenk’in ara pasında ceza yayı önünde Aboubakar topla buluştu. Ceza sahası içine giren Aboubakar, rakibinden sıyrılmak isterken top Gedson’un önünde kaldı. Gedson’un yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
30. dakikada Aboubakar’ın yerden pasında Cenk, ceza sahası dışında topla buluştu. Cenk’i ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erdem’in sağından ağlara gitti 0-2
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Erdem Bayık xx
Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Djilobodji xx, Yasin Özcan xx, Malsa xx, Aytaç Kara xx, Eysseric xx, Hajradinovic xx, Ben Ouannes xx, Fall xx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Fabiano, Tunay Torun, Koita, Mounir, Ahmet Engin, Bahoken, Taylan Aydın, Berat Kalkan, Ali Sühan Demirel
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier xx, Welinton xx, Necip Uysal xx, Masuaku xx, Amir xx, Salih Uçan xx, Muleka xx, Cenk Tosun xxx, Fernandes xx, Aboubakar xx
Yedekler: Emre Bilgin, Hutchinson, Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Burak Yıldız, Aytuğ Kömeç, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Gedson Fernandes (dk. 20), Cenk Tosun (dk. 30) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Welinton (Beşiktaş), Hajradinovic (Kasımpaşa)