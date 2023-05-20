Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, İstanbulspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Kasımpaşa, İstanbulspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Eysseric’in, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Jensen ayaklarıyla topu çeldi. Topu tekrar önünde bulan Eysseric, içeriye çevirdiği pasta penaltı noktası üzerinden Koita’nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
18. dakikada Eysseric’in sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Fall, kale önüne çevirdiği topu çizgide son anda savunma uzaklaştırdı.
33. dakikada ceza alanı dışı sol çaprazdan Eze’nin sağ ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx
Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Hadergjonaj xx, Ryan Donk xx, Djilobodji xx, Yasin Özcan xx, Mickael Malsa xx, Hajradinovic xx, Mamadou Fall xx, Valentin Eysseric xx, Ben Ouanes xx, Fode Koita xx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Fabiano, Tunay Torun, Tarkan Serbest, Mounir Chouiar, Ahmet Engin, Stephane Bahoken, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Berat Kalkan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
İstanbulspor: David Jensen xx, Demeaco Duhaney xx, Simon Deli xx, Mehmet Yeşil xx, Duhan Aksu xx, Mahamadou Ba xx, Muammer Sarıkaya xx, Jason Lokilo xx, Valon Ethemi xx, Emir Kaan Gültekin xx, Emeka Eze xx
Yedekler: Alp Arda, Onur Ergün, Eduart Rroca, Kerem Şen, Okan Erdoğan, Florian Loshaj, Sindrit Guri, Ali Yaşar, Adi Mehremic, Jetmir Topalli
Teknik Direktör: Fatih Tekke