Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
29. dakikada Eysseric’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Otabek Shukurov’un elle oynamasından dolayı hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
30. dakikada penaltıda topun başına geçen Florent Hadergjonaj, kaleci Batuhan Şen’in solundan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
37. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Haris Hajradinovic’in çaprazdan vuruşunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mustafa Savranlar xx, Murat Ergin Gözütok xx
Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Florent Hadergjonaj xx, Daniel Graovac xx, Ryan Donk xx, Yasin Özcan xx, Mickael Tirpan xx, Eysseric xx, Mortadha Ben Ouannes xx, Ahmet Emin Engin xx, Haris Hajradinovic xxx, Stephane Bahoken xx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Tunay Torun, Yunus Mallı, Tarkan Serbest, Sadık Çiftpınar, Mehmet Feyzi Yıldırım, Aytaç Kara, Berat Kalkan, Celina, Ali Sühan Demirel
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen x, Davide Biraschi x, Rayyan Baniya x, Ibrahim Dresevic x, Levent Mercan x, Matteo Ricci x, Otabek Shukurov x, Magomed Ozdoev x, Ebrima Colley x, Fabio Borini x, Kazım Kazım x
Yedekler: Viviano, Muzaffer Cem Kablan, Kerim Frei, Samed Onur, Nicholas Lawrence, Salih Dursun, Adnan Uğur, Sofiane Feghouli, Andrea Bertolacci
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Gol: Florent Hadergjonaj (dk. 29 pen.) (Kasımpaşa)