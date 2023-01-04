Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Hajradinovic’in sol çapraza gönderdiği pasta, Ahmet Engin ceza sahası ön çizgisine çevirdiği topa Ben Ouanes’in yer düzgün vuruşunda kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakika Hadergjonaj’ın yerden ceza sahası ön çizgisine gönderdiği pasta Hajradinovic yerden kaleye düşündü, ceza saha içinde sol çaprazda top Ahmet Engin’in önünde kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Runarsson iki hamlede topu kontrol etti.
32. dakikada orta sahadan Eysseric’in savunmanın arkasına gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Fall’ın ceza sahası içine girdikten sonra yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti. 2-0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yasin Kol xx, Esat Sancaktar xx, İbrahim Bozbey xx
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Tarkan Serbest x (Graovac dk. 16 x), Ryan Donk xx, Yasin Özcan xx, Hajradinovic xx, Aytaç Kara xx, Eysseric xx, Ahmet Engin xxx, Ben Ouanes xx, Mamadou Fall xxx
Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Yunus Mallı, Sadık Çiftpınar, Cedric Bahoken, Feyzi Yıldırım, Selim Dilli, Berat Kalkan, Celina
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Alanyaspor: Runarsson xx, Candeias xx, Fatih Aksoy xx, Johan Fer xx, Furkan Bayır xx, Yusuf Özdemir xx, Umut Güneş xx, Lusamba xx, Efecan Karaca xx, Cavaleiro xx, Ahmed Hassan xx
Yedekler: Yusuf Karagöz, Erencan Yardımcı, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Eduardo, Rassoul, Pereira, Balkovec, Oğuz Aydın, Doumbia
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Ben Ouanes (dk. 11), Mamadou Fall (dk. 32) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Ben Ouanes (Kasımpaşa)