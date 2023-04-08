Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Fall’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, uzak kale direği dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
68. dakikada savunma arkasına atılan pasta topu önünde bulan Mounir’in yakın mesafeden sol ayağı ile yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta gitti.
75. dakikada Kasımpaşa atağında Fall, ceza sahası içinde Denswil’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Burak Şeker, penaltı noktasını gösterdi.
76. dakikada penaltı atışını kullanmak üzerine topun başına geçen Eysseric’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın solundan filelerle buluştu. 2-0
85. dakikada Hamsik’in sağ taraftan ortasında Gomez yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Günay’ın son anda çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Burak Şeker xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Murat Ergin Gözütok xx
Kasımpaşa: Günay Güvenç xx, Fabiano xx, Tarkan Serbest xx, Djılobodji xx, Yasin Özcan xx, Eysseric xxx (Aytaç Kara dk. 90+4 ?), Malsa xx, Hajradinovic xx (Tirpan dk. 77 x), Mustafa Eskihellaç xx (Bahoken dk. 77 x), Mounir xxx (Ben Ouanes dk. 88 ?), Fall xx (Ahmet Emin Engin dk. 90+4 ?)
Yedekler: Erdem Canpolat, Ryan Donk, Tunay Torun, Koita, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx, Hüseyin Türkmen xx, Denswil xx, Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat x (Visca dk. 46 x (Hamsik dk. 66 x), Siopis xx, Abdülkadir Ömür xx (Umut Bozok dk. 79 x), Bakasetas xx, Markovic x (Bardhi dk. 80 ?), Gomez xx
Yedekler: Taha Tepe, Bartra, Gbamin, Peres, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk
Teknik Sorumlu: İhsan Gündüz Derelioğlu
Goller: Mounir Chouiar (dk. 29), Eysseric (dk. 76 pen.) (Kasımpaşa)