Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 3 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Donk’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Koita’nın kafayla indirdiği topa Tırpan ceza alanı ön çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten auta gitti.
60. dakikada Antalyaspor’da Ömer Toprak’ın savunmadan çıkmaya çalışırken yaptığı hata sonrasında sağ tarafta topla buluşan Fall’ın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Malsa’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
73. dakikada Antalyaspor atağında Fernando’nun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat’ın son anda müdahalesiyle top kornere çıktı.
74. dakikada Tırpan’ın savunma arkasına attığı uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Koita, rakip savunmayı çalımlayıp ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
90+3. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazından önünde bulan Aytaç Kara bekletmeden ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, kaleci Leite son anda topu kornere çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cihan Aydın xx, Serkan Olguncan xx, Volkan Narinç xx
Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Fabiano xx, Djilobodji xx, Ryan Donk xxx, Ben Ouanes xx, Eysseric xx (Aytaç Kara dk. 90+1 ?), Mickael Malsa xxx (Hajradinovic dk. 84 ?), Mickael Tırpan xx, Fall xxx (Ahmet Engin dk. 90+2 ?), Chouiar xxx (Ali Gholi dk. 75 x), Koita xxx
Yedekler: Ramazan Özkanlı, Tunay Torun, Tarkan Serbest, Gökhan Gül, Berat Kalkan
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Antalyaspor: Leite xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Ömer Toprak x (Emrecan Uzunhan dk. 81 ?), Güray Vural xx, Erdal Rakip xx (Ufuk Akyol dk. 56 x), Fernando xx, Ghacha x (Sinan Gümüş dk. 68 x), Mehmedi xx (Szabo dk. 55 x), Larsson x (Haji Wright dk. 81 ?) , Bertuğ Yıldırım xx
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Cemali Sertel, Ndao, Mampasi
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Chouiar (dk. 22), Koita (dk. 39), Malsa (dk. 60) (Kasımpaşa), Fernando (dk. 45 pen.) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Chouiar, Eysseric (Kasımpaşa)