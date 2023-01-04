Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 4 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Efkan’ın sol taraftan ceza sahasına gönderdiği topa Ahmed Hassan’ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
64. dakika Hajradinovic’in savunma arkasına attığı uzun pasta rakip kaleye ilerleyen Bahoken’in ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanında dışarı çıktı.
67. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eyseric, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Runarsson’un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak yakın kale köşeden filelerle buluştu. 3-0
83. dakikada orta sahada topla buluşan Mamadou Fall sağ çaprazdan ceza sahasına girip, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. 4-0
90+1. dakikada Zinedine Ferhat’ın ceza sahasına çevirdiği topa arka direkte Ahmed Hassan’ın vuruşunda top filelerle buluştu. 4-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yasin Kol xx, Esat Sancaktar xx, İbrahim Bozbey xx
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xxx, Tarkan Serbest x (Graovac dk. 16 x), Ryan Donk xxx, Yasin Özcan xxx (Berat Kalkan dk. 87 ?), Hajradinovic xx, Aytaç Kara xxx, Eysseric xxx (Celina dk. 87 ?), Ahmet Engin xxx (Cedric Bahoken dk. 62 x), Ben Ouanes xxx, Mamadou Fall xxx
Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Yunus Mallı, Sadık Çiftpınar, Feyzi Yıldırım, Selim Dilli
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Alanyaspor: Runarsson x, Candeias x (Pereira dk. 46 x), Fatih Aksoy x (Doumbia dk. 46 x), Johan Fer xx, Furkan Bayır x, Yusuf Özdemir x, Umut Güneş x (Zinedine Ferhat dk. 72 x), Lusamba x (Efkan Bekiroğlu dk. 46 x), Efecan Karaca x, Cavaleiro x (Oğuz Aydın dk. 59 x), Ahmed Hassan xx
Yedekler: Yusuf Karagöz, Erencan Yardımcı, Eduardo, Rassoul, Balkovec
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Goller: Ben Ouanes (dk. 11), Mamadou Fall (dk. 32 ve 83), Eyseric (dk. 67) (Kasımpaşa), Ahmed Hassan (dk. 90+1) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Ben Ouanes, Bahoken (Kasımpaşa)