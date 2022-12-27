Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 -Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Soner’in sol taraftan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa, gelişine sağ çaprazdan Bünyamin’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan’da kaldı.
29. dakikada Cemali’nin pasında savunma arkasında topu alan Wright sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Salih Mazlum xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Şener Özbayraklı xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Serdar Gürler xx, Aleksic xx, Berkay Özcan xx, Chouiar xx, Okaka xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Traore, Batuhan Çelik, Keny, Szysz, Deniz Türüç, Nzaba, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu, Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Antalyaspor: Alperen Uysal xx, Bünyamin Balcı xx, Ömer Toprak xx, Kudryashov xx, Cemali Sertel xx, Soner Aydoğdu xx, Ufuk Akyol xx, Gökdeniz Bayrakdar xx, Luiz Adriano xx, Ghacha x (Larsson dk. 27 x), Haji Wright xx
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Gerxhaliu, Fredy, Mustafa Erdilman, Erkan Eyibil, Emre Uzun, Hakan Özmert, Veysel Sarı
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir (Başakşehir)