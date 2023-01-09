Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlik ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada sol tarafta topla buluşan Onyekuru, aynı alanda önce Belhanda daha sonra da N’Diaye ile duvar pası yaparak ceza sahası içine girdi ve sağ ayağı ile uzak köşeye şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak çok az farkla üstten auta gitti.

38. dakikada ev sahibi takımın sol taraftan kullandığı korner sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Ndayishimiye geriye doğru ceza yayı önündeki Serdar Gürler’e pasını çıkardı. Serdar’ın sert şutunda savunmaya da çarpan top kornere gitti.

41. dakikada Başakşehir atağında sol taraftan Limanın açıtığı ortada Okaka’nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx Ali Saygın Ögel xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Duarte xx, Ahmed Touba xx, Lucas Lima xx, Youssouf Ndayishimiye xx, Serdar Gürler xx, Mahmut Tekdemir xx, Berkay Özcan xx, Deniz Türüç xx, Stefano Okaka xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Mounir Chouiar, Batuhan Çelik, Philippe Keny, Patryk Szysz, Francis Nzaba, Muhammet Arslantaş, Junior Caiçara

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, Svensson xx, Samet Akaydın xx, Semih Güler xx, Rodrigues xx, N’Diaye xx, Stambouli xx, Yusuf Sarı xx, Henry Onyekuru xx, Belhanda xx, Emre Akbaba xx

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Bjarnason, Akintola, Manev, İsmail Çokçalış, Gulbrandsen, Gökhan Töre, Erhun Ötümer, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Ahmed Touba (Başakşehir)