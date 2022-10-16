Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında İstanbulspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında İstanbulspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı korner de yakın direkte iyi yükselen Ndayishimiye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’in solundan filelere gitti. 1-0
33. dakikada Başakşehir atağında Mahmut pasında topla buluşan Traore, ceza sahası ön çizgisinden şutunu çekti. Yakın direkte iyi yer tutan kaleci Jensen topu kornere çıkardı.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Erkan Özdamar xx, İlker Takpak xx, Cemil Tunç xx
Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Lima xx, Lucas Biglia xx, Serdar Gürler xx, Berkay xx, Mahmut Tekdemir xx, Deniz Türüç xx, Traore xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Epureanu, Aleksic, Azubuike, Keny, Szysz, Muhammet Arslantaş, Okaka, Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
İstanbulspor: Jensen xx, Mehmet Yeşil xx, Okan Erdoğan xx, Mehremic xx, Oğuzhan Berber xx, Muhammer Sarıkaya xx, Rroca xx, Ali Yaşar xx, Topalli xx, Ethemi xx, İbrahim Yılmaz xx
Yedekler: Alp Arda, Abdullah Aydın, Aldin Cajic, Emir Kaan Gültekin, Patrick Ebeert, Yusuf Ali Özer, Ologo, Melih Kabasakal, Guri, Kaan Bağış
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Gol: Ndayishimiye (dk. 26) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Lucas Biglia (Başakşehir) Mehmet Yeşil (İstanbulspor)