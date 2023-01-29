Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig?in 21. haftasında Medipol Başakşehir evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir?in 1-0?lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig?in 21. haftasında Medipol Başakşehir evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir?in 1-0?lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Michalak’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topu alan Bytqi’nin penaltı noktasından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
19. dakikada sol taraftan Serdar Gürler’in arka direğe yaptığı ortada, savunmadan seken topu ceza sahası içinde alan Aleksic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
43. dakikada sol taraftan topla birlikte ilerleyen Berkay Özcan, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarpıp ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Süleyman Özay xx, Bilal Göle xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Leo Duarte xx, Ahmed Touba xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Aleksic xx, Berkay Özcan xxx, Deniz Türüç xx, Serdar Gürler xx, Okaka xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Wu Shaocong, Mesut Özil, Keny, Szysz, Lucas Biglia, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Caiçara, Caner Erkin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Konyaspor: Sehic xx, Cebrail Karayel xx, Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx, Oğulcan Ülgün xx, Michalak xx, Endri Çekiçi xx, Zymer Bytqi xx, Mame Diouf xx
Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Pavicic, Muric, Kahraman Demirtaş, Ikpeazu, Mehmet Büyüksayar, Bruno Paz, Ahmet Karademir
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Gol: Berkay Özcan (dk. 43) (Başakşehir)
Sarı kart: Emre Belözoğlu (Başakşehir)