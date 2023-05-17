Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 - Ümraniyespor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Strahil Popov’un sağ kanattan ortasında ön direkte Ahmed Touba’dan seken topu arka direkte alan Jesse Sekidika’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer’de kaldı.
57. dakikada Geraldo’nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde havalanan topa Ahmed Touba’nın elle müdahale etti. Hakem Burak Pakkan ilk önce pozisyonu devam ettirdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan penaltı kararı verdi.
60. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer’in sağından ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Burak Pakkan xx, Bahtiyar Birinci xx, Anıl Usta xx
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Şener Özbayraklı x (Ahmed Touba dk. 12 xx), Edgar le xx, Mahmut Tekdemir x, Lucas Lima xx (Keny dk. 80 ?), Berkay Özcan xx, Ömer Ali Şahiner xx, Danijel Aleksic xx (Lucas Biglia dk. 69 x), Adnan Januzaj xx, Serdar Gürler xx (Shaocong Wu dk. 80 ?), Joao Figueiredo xx (Deniz Türüç dk. 69 x)
Yedekler: Volkan Babacan, Batuhan Çelik, Ayberk Kaygısız, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Strahil Popov xx, Tomislav Glumac xx, Alexandru Epureanu xx, Ermir Lenjani xx (Isaac Sackey dk. 46 x), Antonio Mrsic xx (Geraldo dk. 46 X), Kartal Kayra Yılmaz xx (Kayode dk. 46 x), Serkan Göksu xx, Onur Ayık xx, Jesse Sekidika xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Berke Özer, Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Yusuf Saitoğlu, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Oğuz Gürbulak,
Teknik Direktör: Mustafa Er
Goller: Danijel Aleksic (dk. 4) (Başakşehir), Umut Nayir (dk. 60 pen.) (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Mahmut Tekdemir (dk. 7) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Orkun Özdemir (Ümraniyespor), Berkay Özcan, Lucas Lima (Başakşehir)