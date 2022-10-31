Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, Giresunspor'u ağırladı. Turuncu-laciverliler müsabakadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir, Giresunspor’u ağırladı. Turuncu-laciverliler müsabakadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Bajic’in sert şutunda kaleci Volkan Babacan topu oyun alanına çeldi.
65. dakikada Başakşehir atağında Berkay Özcan’ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Keny’nin sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Onurcan’a da çarparak filelerle buluştu. 2-0
76. dakikada Giresunspor hazırlık pasları yaparken Savicevic’ten topu kapan ve ceza sahası içine giren Ömer Ali Şahiner’in şutunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden filelerle buluştu. 3-0
80. dakikada ileri atılan topta Bajic’in kafayla ortaya aşırttığı topa gelişine vuran Serginho meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve farkı ikiye indirdi. 1-3
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Mert Güzenge xx, Candaş Elbil xx, Mustafa Savranlar xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara xx, Epureanu xx (Ahmed Touba dk. 84 ?), Hasan Ali Kaldırım xx, N’Dayishimiye xxx (Azubuike dk. 84 ?), Serdar Gürler x (Betrand Traore dk. 61 x), Ömer Ali Şahiner xx, Berkay Özcan xx (Danijel Aleksic dk. 70 x), Mounir x (Patryk Szysz dk. 70 x), Keny xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Lucas Lima, Okaka
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Giresunspor: Onurcan Piri xx, Sergen Piçinciol x (Şahin Dik dk. 88 ?), Ramon Arias xx, Perez xx, Hayrullah Bilazer x (Rahmetullah Berişbek dk. 61 x), Campuzano xx, Robert Mejia x (Olien Kuwas dk. 61 x), Serginho xx, Görkem Sağlam x (Savicevic dk. 46 x) Borja Sainz x (Oğulcan Çağlayan dk. 60 x) Riad Bajic xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Faustin Senghor, Murat Cem Akpınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Youssuf N’Dayisimiye (dk. 38), Keny (dk. 65), Ömer Ali Şahiner (dk. 76) (Başakşehir), Serginho (dk. 80) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Youssuf N’Dayishimiye (Başakşehir) Sergen Piçinciol, Borja Sainz (Giresunspor)