Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Deniz Türüç’ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Eren Elmalı’ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
54. dakikada Joao Figueiredo’nun sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonunda devamında Adnan Januzaj’ın kale önünden vuruşunda Eren Elmalı son anda kayarak meşin yuvarlağı engelledi.
62. dakikada Serkan Asan’ın ceza sahası dışı sağından vuruşunda Lucas Biglia’dan seken topu alan Edin Visca yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
68. dakikada Enis Bardhi’nin, Lucas Biglia’yı çalımlayıp ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer’in elinden seken top üst direkten döndü.
79. dakikada Adnan Januzaj’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Serdar Gürler’in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Muhammet Taha Tepe meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında topu alan Lucas Lima’nın ceza sahası dışı solundan yerden uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Erdem Bayık xx, Kamil Çetin xx
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Şener Özbayraklı xx, Leo Duarte xx, Ahmed Touba xx (Shaocong Wu dk. 66 x), Lucas Lima xxx, Lucas Biglia xx (Batuhan Çelik dk. 86 ?), Berkay Özcan xx, Deniz Türüç xx (Eden Karzev dk. 76 x), Adnan Januzaj xx (Berkay Aydoğmuş dk. 86 ?), Philippe Keny xx, Joao Figueiredo xx (Serdar Gürler dk. 66 xx)
Yedekler: Volkan Babacan, Ayberk Kaygısız, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Caner Erkin
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe xx, Serkan Asan xx (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 86 ?), Taha Altıkardeş xx, Hüseyin Türkmen xx, Eren Elmalı xx (Salih Malkoçoğlu dk. 86 ?) Doğucan Haspolat xx (Jens Larsen dk. 46 x), Enis Bardhi xx, Emirhan Zaman xx (Darukhan Toköz dk. 74 x), Edin Visca xx (Oğuzhan Yılmaz dk. 90+1 ?), Arif Boşluk xx, Umut Bozok xx
Yedekler: Hakan Aydın, Abdurrahman Bayram, Ali Şahin Yılmaz
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Goller: Deniz Türüç (dk. 34), Eren Elmalı (dk. 48 k.k.), Lucas Lima (dk. 79) (Başakşehir), Edin Visca (dk. 62) (Trabzonspor)