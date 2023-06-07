Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında MKE Ankaragücü, Adana Demirspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Yusuf Erdoğan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top az farkla dışarıya çıktı.
9. dakikada Beridze’nin ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı pozisyonda yaptığı vuruşta top kaleci Vedat’a çarparak dışarıya çıktı.
30. dakikada Gökhan’ın pasında ceza sahası içerisinde sırtı dönük pozisyonda olan Belhanda’nın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1
38. dakikada Adana Demirspor ceza sahası arkasına atılan pasla buluşan Beridze, kaleci ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda top üstten dışarıya çıktı.
45. dakikada Belhanda’nın ceza sahası içerisinde çektiği şutta Arda Kızıldağ, kafayla topu çizgiden çıkardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Selahattin Altay xx, Murat Altan xx
MKE Ankaragücü: Doğukan Kaya xx, Malcuit xx, Radakovic xx, Arda Kızıldağ xx, Gökkhan Töre xx, Kitsiou xx, Dokanovic xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Fıratcan Üzüm xx, Beridze xx
Yedekler: Kaan Çinkaya, Bahadır Han Göngördü, Hanousek, Diack, İbrahim Yılmaz Çiçek, Mert Can, Arda Ünyay, Milson
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Adana Demirspor: Vedat Karakuş xx, İsmail Çokçalış xx, Manev xx, Abdurrahim Dursun xx, Rodrigues xx, Yıldırım Mert Çetin xx, Gökhan İnler xx, Nongoh xx, Emre Akbaba xxx, Yusuf Erdoğan xx, Belhanda xxx
Yedekler: Goran Karacic, Semih Güler, Barrios, Mustafa Kapı, Akintola, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Stambouli, Jaganjac, Hijran Ali Boyacı
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Gol: Belhanda (dk. 30) (Adana Demirspor)