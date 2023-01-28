Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında, MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında, MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’ne 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Maxim’in soldan kullandığı köşe atışında ön direkte Furkan’ın aşırtma pasında arka direkte Djilobodji kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
58. dakikada Jevtovic’in soldan ortasında penaltı noktasına yakın bir noktadan Figueiredo’nun şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
75. dakikada Emre’nin pasında kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Beridze’nin şutunda Günay topa sahip oldu.
90+7. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Veliu’nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Joao Figueiredo, topu filelerle buluşturdu. 0-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Mert Güzenge xx, Mehmet Kısal xx, Murat Şener xx
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Marlon xx, (Yasin Güreler dk. 83 ?) Mujakic xx, Radakovic xx, Atakan Çankaya xx (Fıratcan Üzüm dk. 83 ?) Diack xx (Pedro Moreira dk. 71 x) , Zahid xx (Beridze dk. 71 x), Tolga Ciğerci xx, Taylan Antalyalı xx (Anastasios dk. 60 x), Emre Kılınç xx, Ali Sowe xx
Yedekler: Doğukan Kaya, Bahadır Han Güngördü, Arıyıbı, Arda Ünyay, Furkan Ceylan
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Matej Hanousek dk. 77 x), Ertuğrul Ersoy xx, Djilobodji xx, Kitsiou xx, Jevtovic xx, Furkan Soyalp xx (Merkel dk. 77 x), Markovic xx, (Mirza Cihan dk. 80 ?), Maxim xx, Mustafa Eskihellaç xx (Valmir Veliu dk. 86 ?) Figueiredo xx
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Abdülkerim Çakar, Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu, Stankovski
Teknik Sorumlu: Erdal Güneş
Sarı kartlar: Halil İbrahim Pehlivan, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Veliu (Gaziantep FK), Fıratcan Üzüm (MKE Ankaragücü)