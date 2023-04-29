Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Kitsiou’nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe’nin vuruşunda kaleci Günay, gole izin vermedi.

45+3. dakikada Ankaragücü ceza sahası arkasına atılan derinlemesine pasta Fall, kaleci Günay’la karşı karşıya kaldı. Fall’ın şutunda top az farkla dışarıya çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Abdullah Bora Özkara xx, Kamil Çetin xx

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Malcuit xx, Atakan Çankaya xx, Mujakic xx, Kitsiou xx, Diack xx, Taylan Antalyalı xx, Hanousek xx, Chatzigiovanis xx, Zahid xx, Sow xx

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Barbosa, Dokanovic, Radakovic, Oko, Arda Kızıldağ, Emre Kılınç, Mendes, Sıtkı Ferdi İmdat

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Kasımpaşa: Günay Güvenç xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan Serbest xx, Ouanes xx, Malsa xx, Aytaç Kara xx, Eysseric xx, Chouiar xx, Fall xx, Bahoken xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Silva, Tunay Torun, Koita, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Gökhan Gül, Tırpan, Mustafa Eskihellaç, Yasin Özcan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Sarı kart: Hadergjonaj (Kasımpaşa)