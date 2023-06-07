Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Adana Demirspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Adana Demirspor’a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Gökhan İnler’in sol çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Emre Akbaba’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-2
61. dakikada kaleci ile karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içerisinde topla buluşan Beridze’nin vuruşunda kaleci Vedat gole izin vermedi.
82. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Milson, topla ceza sahası içerisine kadar ilerledikten sonra bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. 1-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Selahattin Altay xx, Murat Altan xx
MKE Ankaragücü: Doğukan Kaya xx, Malcuit xx (Mert Can dk. 87 ?), Radakovic xx (Arda Ünyay dk. 70 xx) Arda Kızıldağ xx, Gökkhan Töre xx, Kitsiou xx, Dokanovic xx, Hasan Ali Kaldırım xx (İbrahim Yılmaz Çiçek dk. 86 ?) Fıratcan Üzüm xx, Chatzigiovanis xx (Milson dk. 63 xx) Beridze x (Hanousek dk. 62 xx)
Yedekler: Kaan Çinkaya, Bahadır Han Göngördü, Diack
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Adana Demirspor: Vedat Karakuş xx, İsmail Çokçalış xx (Semih Güler dk. 46 xx), Manev xx, Abdurrahim Dursun xx, Rodrigues xx (Yusuf Sarı dk. 75 x), Yıldırım Mert Çetin xx, Gökhan İnler xx, Nongoh xx (Barrios dk. 46 xx), Emre Akbaba xxx (Salih Kavrazlı dk. 67 xx) Yusuf Erdoğan xx (Jaganjac dk. 84 ?) Belhanda xx
Yedekler: Goran Karacic, Mustafa Kapı, Akintola, Stambouli, Hijran Ali Boyacı
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Milson (dk. 82) (Ankaragücü), Belhanda (dk. 30), Emre Akbaba (dk. 57) (Adana Demirspor)