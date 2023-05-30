Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk devresini sarı-kırmızılılar, Icardi'nin 7. ve 39. dakikalarda attığı gollerle 2-1 önde tamamladı.
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk devresini sarı-kırmızılılar, Icardi’nin 7. ve 39. dakikalarda attığı gollerle 2-1 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Rashica’nın sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Icardi, kale önünde tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
10. dakikada Kerem’in sağ taraftan açtığı ortaya iyi yükselen Icardi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla soldan dışarıya çıktı.
15. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Zahid’in vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.
16. dakikada Taylan’ın ceza sahası yayı önünden verdiği ara pasta topla buluşan Milson, sağ köşeye yaptığı vuruşla fileleri sarstı 1-1
18. dakikada kaleci Gökhan’dan seken topa bekletmeden vuran Rashica’nın şutunda Gökhan, hızlıca kalesindeki yerini alıp gole izin vermedi.
26. dakikada ceza sahası yayı dışı ilk metrelerinde kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Oliveira’nın sert şutunu kaleci Gökhan güçlükle kontrol etti.
31. dakikada sol kanatta topu alan Sowe’nin ceza sahası önüne kadar ilerleyip sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
39. dakikada Kerem’in ceza sahası dışı sol çaprazının ilk metrelerinden içeriye gönderdiği ortaya yükselen Icardi, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-2
44. dakikada Taylan’ın pasında topla buluşan Zahid’in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Volkan Ahmet Narinç xx
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Malcuit xx, Mujakic xx, Arda Kızıldağ xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Dokanovic xx, Diack xx, Taylan Antalyalı xx, Milson xx, Zahid xx, Sowe xx
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Hanousek, Chatzigiovanis, Kitsiou, Beridze, Emre Kılınç, Gökhan Töre, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Galatasaray: Muslera xxx, Boey xx, Nelsson xx, Abdülkerim xx, Kazımcan Karataş xx, Torreira xx, Oliveira xx, Mertens xx, Rashica xxx, Kerem Aktürkoğlu xxx, Icardi xxx
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Midtsjö, Yunus Akgün, Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Adekugbe, Barış Alper, Mata
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Icardi (dk. 7 ve 39) (Galatasaray), Milson (dk. 16) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Arda Kızıldağ, Diack (Ankaragücü)