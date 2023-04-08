Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada kaleci Alp Arda’nın ceza sahası içerisinde topu ayağından çıkardığı anda ayağını uzatan Sowe, yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
18. dakikada Okan Erdoğan’ın ceza sahası içerisinden çektiği etkili şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.
24. dakikada İstanbulspor defansındaki uzaklaştırdığı topu önünde bulan Diack’ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Deniz Caner Özaral xx, Emrah Ünal xx
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Fıratcan Üzüm xx, Radakovic xx, Mujakic xx, Hanosek xx, Diack xx, Taylan Antalyalı xx, Chatzigiovanis xx, Emre Kılınç xx, Zahid xx, Sowe xx
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Barbosa, Dokanovic, Kitsiou, Oko, Hasan Ali Kaldırım, Mendes, Gökhan Töre, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
İstanbulspor: Alp Arda xx, Duhaney xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil xx, Tuncer Tuhan Aksu xx, Ba xx, Kerem Şen xx, Muammer Sarıkaya xx, Lokilo xx, Ethemi xx, Eze xx
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Onur Ergün, Oğuzhan Berber, Simon Deli, Emir Kaan Gültekin, Loshaj, Ertuğrul Ersoy, Ali Yaşar, Mehremic, Topalli
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Sowe (dk. 10), Diack (dk. 24) (Ankaragücü)
Sarı kart: Ethemi (İstanbulspor)