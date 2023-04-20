Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 3 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Giresunspor’u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Chatzigiovanis’in pasında ceza sahası içinde Sowe’un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
63. dakikada sol kanattan Hanousek’in ceza sahası içerisine ortasında Kitsiou’nun kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.
74. dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Taylan Antalyalı meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
90+7. dakikada kontratakla rakip ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Chatzigiovanis’in pasıyla topla buluşan Sowe’un şutunda top ağlara gitti. 3-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Emin Tuğral xx
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Kitsiou xx, Malcuit xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Mujakic xx, Hanousek xx, Taylan Antalyalı xx (Arda Kızıldağ dk. 90+8 ?), Zahid xx (Chatzigiovanis dk. 46 xx) Diack x (Dokanovic dk. 46 xx) Emre Kılınç xx (Moreira dk. 65 xx), Sowe xx (Oko dk. 90+8 ?)
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Hasan Ali Kaldırım, Joao, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Giresunspor: Ferhat Kaplan x, Hayrullah Bilazer x, Arias xx, Murat Cem Akpınar xx (Rahmettullah Berişbek dk. 86 ?), Faruk Can Genç x (Alper Uludağ dk. 70 x), Campuzano x (Kadir Seven dk.77 x), Navarrete xx, Luz Junior xx (Mert Han Kurt dk. 86 ?), Görkem Sağlam x, Kuwas x (Doğan Can Davas dk. 70 x), Bajic x
Yedekler: Onurcan Piri, Erkan Anapa, Talha Ülvan, Arda Kılıç, Şahin Dik
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Diack (dk. 44 k.k.) (Giresunspor), Sowe (dk. 54 ve 90+7), Taylan Antalyalı (dk. 74) Ankaragücü
Sarı kartlar: Ferhat Kaplan, Arias (Giresunspor), Hanousek (Ankaragücü)