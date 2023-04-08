Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 3 - İstanbulspor: 2 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada İstanbulspor’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Eze, pasını Kerem Şen’e aktardı. Kerem’in kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
53. dakikada Taylan’ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe, altı pasın önünde yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-1
55. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Lokilo’nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2
71. dakikada Eze’nin altıpasta yaptığı vuruşta kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kurtardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Deniz Caner Özaral xx, Emrah Ünal xx
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Fıratcan Üzüm xx (Kitsiou dk. 75, x) Radakovic xx, Mujakic xx, Hanosek xx, Diack xx, Taylan Antalyalı xx (Hasan Ali Kaldırım dk. 89 ?) Chatzigiovanis xx (Mendes dk. 52 xx) Emre Kılınç xx (Dokanovic dk. 75 x) Zahid xx (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 52 xx) Sowe xx
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Barbosa, Oko, Gökhan Töre, Sıtkı Ferdi İmdat
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
İstanbulspor: Alp Arda xx, Duhaney xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil xx, Tuncer Duhan Aksu xx (Ertuğrul Ersoy dk. 86 ?) Ba xx, Kerem Şen xx (Onur Ergün dk. 64 xx), Muammer Sarıkaya xx (Simon Deli dk. 64 xx) Lokilo xx (Loshaj dk. 86 ?) Ethemi xx, Eze xx
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Oğuzhan Berber, Emir Kaan Gültekin, Ali Yaşar, Mehremic, Topalli
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Sowe (dk. 10, 53), Diack (dk. 24) (Ankaragücü), Kerem Şen (dk. 47), Lokilo (dk. 55) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Taylan Antalyalı (Ankaragücü), Ethemi, Muammer Sarıkaya, Mehmet Yeşil, Ba (İstanbulspor)