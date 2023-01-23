Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Ümraniyespor, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Rossi’nin sağ ayağı ile uzak direğe çıkardığı şutu kaleci Orkun çeldi. Oyun alanına geri dönen topla ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Batshuayi’nin sol ayağı ile yakın köşeye vuruşunda kaleci Orkun bir kez daha gol olmasına izin vermedi. Pozisyonun devamında Rossi’nin etkisiz kafa vuruşunu Ümraniyespor savunması uzaklaştırdı.

13. dakikada Kartal Kayra Yılmaz’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top, Onur’un önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin hemen dibinden auta gitti.

14. dakikada orta saha çizgisinde topla buluşan Valencia’nın önünü boşaltarak ceza sahası içine girdikten sonra kaleci Orkun’u çalımlayıp meşin yuvarlağı filelere göndermesine kaleci Orkun yaptığı müdahale ile engel oldu.

45+5. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ kanattan açtığı ortada Valencia’nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vole de üstten auta gitti.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Ümraniyespor: Orkun Özdemir xxx, Popov xx, Allyson xx (Avounou dk. 44 x), Glumac xx, Onur Atasayar xx, Sackey xx, Onur Ayık xx, Oğuz Gürbulak xx, Kartal Yılmaz xx, Bettaieb xx, Umut Nayır xx

Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Yunus Mertoğlu, Gheorghe, Serkan Göksu, Epureanu, Geraldo, Mrsic, Sekidika

Teknik Direktör: Recep Uçar

Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Samet Akaydın xx, Szalai xx, Lincoln xx, Arao xx, İrfan Can Kahveci xx, Crespo xx, Rossi xx, Valencia xx, Batshuayi xx

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Alioski, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Serdar Dursun, Zajc, Peres, İsmail Yüksek, Emre Mor

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Sarı kart: Lincoln (Fenerbahçe)