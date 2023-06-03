Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Giresunspor: 1 (Maç sonucu)
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Serkan Göksu’nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top savunmaya çarparak kornere gitti.
69. dakikada Murat Akpınar’ın pasında topla buluşan Borja Sainz’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
82. dakikada Ermir Lenjani’nin sol kanattan yaptığı ortada kaleci Ferhat Kaplan topu kontrol etti.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Esat Sancaktar xx, Furkan Ürün xx
Ümraniyespor: Berke Özer xx, Strahil Popov xx, Mustafa Eser xx, Tomislav Glumac x (Yunus Mertoğlu dk. 74 x), Alexandru Epureanu xx, Ermir Lenjani x (Mert Yılmaz dk. 83 ?), Serkan Göksu x (Batuhan Arıcı dk. 83 ?), Isaac Sackey xx, Oğuz Gürbulak x (Onur Ayık dk. 57 x), Olarenwaju Kayode xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Anıl Demir, Onur Yıldırım, Yusuf Saitoğlu, Fatih Şanlitürk, Beren Küçükbaşarık, Doğukan Saral
Teknik Direktör: Mustafa Er
Giresunspor: Ferhat Kaplan xx, Hayrullah Bilazer, Ramon Arias xx, Kadir Seven xx, Faruk Can Genç xx, Görkem Sağlam xx, Jorman Campuzano xx (Robert Mejia dk. 66 x), Doğancan Davas xx (Murat Akpınar dk. 66 x), Vukan Savicevic xx (Talha Ülvan dk. 85 ?), Borja Sainz xxx (Mert Kurt dk. 87 ?), Riad Bajic xxx
Yedekler: Onurcan Piri, Erkan Anapa, Alper Uludağ, Şahin Dik, Gökdeniz Karadeniz
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Riad Bajic (dk. 45) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Oğuz Gürbulak, Isaac Sackey, Tomislav Glumac, Serkan Göksu, Mustafa Eser (Ümraniyespor), Kadir Seven (Giresunspor)