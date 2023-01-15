Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - İstanbulspor: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Ümraniyespor, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Topalli’nin yapmış olduğu faulün ardından hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
13. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mrsic’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.
19. dakikada Emir Kaan’ın Umut’a yaptığı müdahalede hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Palabıyık penaltıyı iptal etti.
30. dakikada Topalli’nin ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ethemi’nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
45+4. dakikada kullanılan köşe vuruşunda İstanbulspor kalecisi Jensen, topu yumrukladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Ethemi, rakibini çalımlayarak Ümraniyespor yarı sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi’nin pasında Melih’in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Abdullah Bora Özkara xx
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı xx, Popov xx, Sackey xx, Glumac xx, Onur Atasayar xx, Serkan Göksu xx, Mrsic xx, Geraldo xx, Onur Ayık xx, Kartal Kayra Yılmaz xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Orkun Özdemir, Mert Yılmaz, Lenjani, Mustafa Eser, Gheorghe, Yunus Emre Mertoğlu, Avounou, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Bettaieb, del Valle
Teknik Direktör: Recep Uçar
İstanbulspor: Jensen xxx, Duhaney xx, Okan Erdoğan xx, Mehmet Yeşil xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Melih Kabasakal xxx, Rroca xx, Emir Kaan Gültekin xx, Topalli xx, Ethemi xxx, Eze xx
Yedekler: Alp Arda, Oğuzhan Berber, Ologo, Ali Yaşar, Kağan Bağış, Mehremic, Cajic, Ba, Vefa Temel
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Ethemi (dk. 30), Melih Kabasakal (dk. 45+4) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Eze, Topalli, Rroca (İstanbulspor) Kartal Kayra Yılmaz, Popov (Ümraniyespor)