Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor, Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Ümraniyespor, Hatayspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu sağ çaprazda önünde bulan Umut Nayir’in vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
7. dakika Hüseyin Göçek, VAR kontrolü sonrasında söz konusu pozisyonun öncesinde ofsayt olduğunu belirledi.
13. dakikada Del Valle’nin sol kanattan sağ ayağıyla açtığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Nayir’in çok yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanında auta gitti.
24. dakikada savunmada Glumac’ın yavaş kalan pasında araya giren El Kaabi, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşta Serkan Kırıntılı’nın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
33. dakikada Saba Lobzhanidze’nin ara pasında topla buluşan El Kaabi’nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta Serkan Kırıntılı’nın müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü. El Kaabi’nin penaltı noktasına gönderdiği topa, Bertuğ’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
39. dakika ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Del Valle’nin içeri çevirdiği sert topa arka direkte dokunan Avounou meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
42. dakika El Kaabi’nin sağ taraftan ceza sahasına girerken sol ayağıyla yaptığı ortada topla buluşan Bertuğ’nun yakın mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Emin Tuğral xx, İlker Takpak xx
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı xx, Popov xx, Allyson xx, Glumac xx, Onur Atasayar xx, Sackey xx, Oğuz Gürbulak xx, Avounou xx, Valentin xx, Del Valle xx, Umut Nayir xx
Yedekler:Orkun Özdemir, Mert Yılmaz, Lenjani, Mustafa Eser, Serkan Göksu, Metehan Mimaroğlu, Fatih Şanlıtürk, Bettaieb, Mrsic, Kartal Yılmaz
Teknik Direktör: Recep Uçar
Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kâmil Ahmet xx, Vranjes xx, Simon Falette xx, Kaan Kanak xx, Onur Ergün xx, Rayane Aabid xx, El Kaabi xx, Ruben Ribeiro xx, Saba Lobzhanidze xx, Bertuğ Yıldırım xx
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Musa Çağıran, Boudjemaa, Saint-Louis, Recep Yılmaz, Muhammed Mert, Kerim Alıcı, Ze Luis, Engin Aksoy, Sadık Baş
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: El Kaabi (dk.24) (Hatayspor), Avounou (dk.39) (Ümraniyespor)
Sarı kart: Oğuz Gürbulak (Ümraniyespor)