Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Ümraniyespor, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlik ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Sekidika’nın sol taraftan yaptığı ortada Umut Nayir’in yakın direk dibinde sağ ayağı ile dokunduğu meşin yuvarlak, kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

18. dakikada sağ taraftan Beridze’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Malcuit’in kafa vuruşunda top, kaleci Berke’nin sağından ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada Ümraniyespor atağında sol taraftan yapılan ortada sağ taraftan hızla ceza sahasına girerek topa yönelen Onur Ayık, Ankaragücü savunmasında Mujakic’in müdahalesi ile yerde kaldı. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.

25. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

29. dakikada Milson ile gelişen Ankaragücü atağında savunmada Mustafa Eser’den seken topu Dokanovic, topu yakın mesafeden ağlara gönderdi. Hakem Mete Kalkavan, şut öncesi düdüğünü çalarak elle müdahale olduğunu işaret etti penaltı noktasını gösterdi. VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen Kalkavan, penaltıyı iptal ederek oyunu hakem atışı ile tekrar başlattı.

34. dakikada Milson’un ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Berke, yakın kale direğinin dibinde topu iki hamlede kontrol etti.

45+10. dakikada Gheorghe’nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mustafa’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğinin dibinden dışarı gitti.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Mete Kalkavan x, Serkan Ok xx, Erdem Bayık xx

Ümraniyespor: Berke Özer xx, Mustafa Eser xx, Tomislav Glumac xx, Alexandru Epureanu xx, Strahil Popov xx, Isaac Sackey xx, Serkan Göksu xx, Valentin Gheorghe xx, Jesse Sekidika xx, Onur Ayık xx, Umut Nayir xx

Yedekler: Anıl Demir, Onur Yıldırım, Mert Yılmaz, Yunus Emre Mertoğlu, Oğuz Gürbulak, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Paulo Bartolomeu, Doğukan Saral, Yusuf Saitoğlu, Osman Buğra Erdoğan

Teknik Direktör: Mustafa Er

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Kevin Malcuit xx, Nihad Mujakic xx, Arda Kızıldağ xx, Stelios Kitsiou xx, Andrej Dokanovic xx, Taylan Antalyalı xx, Matej Hanousek xx, Giorgi Beridze xx, Joao Milson xx, Ali Sowe xx

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Pedro Moreira, Lamine Diack, Ghayas Zahid, Moussiti Oko, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Töre, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Goller: Umut Nayir (dk. 25 pen.) (Ümraniyespor) Kevin Malcuit (dk. 18) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Tomislav Glumac (Ümraniyespor) Stelios Kitsiou, Arda Kızıldağ (MKE Ankaragücü)