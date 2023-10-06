Spor ve sanat gezisi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli’de hem sporcularla hem kursiyerlerle bir araya geldi.

Vali Şefik Aygöl Osmaneli’nde bulunan Kültür-Sanat-Spor Konağında önce 1308 Osmaneli Belediye Spor Karate takımı ile bir araya geldi. Sporcuların kazandıkları kupayı da gösterdikleri Vali Aygöl, sporcularla tek tek selamlaştı. Bilecik Valisi Aygöl, minik sporcuları teker teker tebrik ederken, sporcuların velileriyle de görüştü. Karate takımının ardından müzik kursunu ziyaret eden Bilecik Valisi Şefik Aygöl, birbirlerinden farklı enstrümanları çalan kursiyetleri dinledi.

Kültür, sanat, spor camiasında başarılarının daim olacağından emin olduğunu belirten Vali Aygöl, "Bugün Osmaneli halkı ile bir araya geldim. Sporcularımızın kupasını görünce gururlandım. Bilecik’i böylesine güzel bir kupayla taçlandırmaları ve adımızı duyurmaları bizlere onur verdi. Müzikle uğraşan değerli kardeşlerim ise her zaman müziğin yolundan devam etmeliler. Birçok duygumuza, hislerimize derman olandır müzik. Çok keyifli bir ziyaretti’’ ifadelerini kullandı.