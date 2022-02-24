12 Dev Adam, Yunanistan’a konuk olacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında yarın TSİ 19.00’da deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak. Milliler Yunanistan ile bugüne kadar 65 kez karşılaştı ve parkeden 26 kez galip ayrıldı.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci pencere müsabakalarında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, elemelerdeki üçüncü maçında Yunanistan ile yarın TSİ 19.00’da Atina şehrindeki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu’nda mücadele edecek. Milliler, gruptaki dördüncü maçında ise Yunanistan ile bu kez 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaşacak.

12 Dev Adam, B Grubu’nda geride kalan ilk iki maçta Belarus’a deplasmanda 84-70’lik skorla mağlup olurken, Büyük Britanya’yı ise İstanbul’da 84-67’lik skorla yenmişti. Yunanistan ise Büyük Britanya’ya deplasmanda 78-69 yenilirken, evinde de Belarus’u 77-67’lik skorla mağlup etti.

66. randevu

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile bugüne kadar 65. karşılaştı. Milliler söz konusu müsabakalarda parkeden 26 kez galip ayrıldı. Yunanistan ise 39 kez kazandı. Milli Takım, tarihteki ilk maçını da 24 Haziran 1936 tarihinde Yunanistan’a karşı oynamıştı. İstanbul’da oynanan ikili temas mücadelesinde ay-yıldızlılar, rakibini 49-12’lik skorla mağlup etti. Milliler, rakibiyle 3 Kasım 1946 tarihinde Atina’da oynadığı hazırlık müsabakasını da 34-30 kazandı. 12 Dev Adam Yunanistan ile son olarak 4 Temmuz 2021 tarihinde Kanada’da oynanan Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde karşılaştı ve 81-63’lük skorla mağlup oldu.

Elemelerdeki format

FIBA’nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Milliler, grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu’nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası’nda mücadele etmeye hak kazanacak.