12 Dev Adam, Yunanistan’ı konuk edecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu dördüncü maçında yarın 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda Yunanistan ile karşılaşacak. Milliler, Yunanistan ile bugüne kadar 66 kez karşılaştı ve parkeden 26 kez galip ayrıldı.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci pencere müsabakalarında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, elemelerdeki dördüncü maçında Yunanistan ile yarın 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda mücadele edecek.

12 Dev Adam, B Grubu’nda geride kalan ilk iki maçta Belarus’a deplasmanda 84-70’lik skorla mağlup olurken, Büyük Britanya’yı ise İstanbul’da 84-67’lik skorla yenmişti. Milliler son olarak ikinci pencerenin ilk maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Yunanistan’a 72-71’lik skorla kaybetti.

67. randevu

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile bugüne kadar 66. karşılaştı. Milliler söz konusu müsabakalarda parkeden 26 kez galip ayrıldı. Yunanistan ise 40 kez kazandı. Milli Takım, tarihteki ilk maçını da 24 Haziran 1936 tarihinde Yunanistan’a karşı oynamıştı. İstanbul’da oynanan ikili temas mücadelesinde ay-yıldızlılar, rakibini 49-12’lik skorla mağlup etti. Milliler, rakibiyle 3 Kasım 1946 tarihinde Atina’da oynadığı hazırlık müsabakasını da 34-30 kazandı.