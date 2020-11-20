12 Dev Adam’da Ufuk Sarıca dönemi bitti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TBF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka’ya teşekkür ederiz" denildi.

Ufuk Sarıca, 2017 yılından beri Milli Takımı çalıştırıyordu.