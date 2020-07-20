1453 Başakşehir Taraftar Grubu şampiyonluğu Taksim’de kutladı

Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor’u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir’de kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü. 1453 Başakşehir Taraftar Grubu, şampiyonluk gösterilerini Taksim’de de sürdürdü.