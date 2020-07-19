Süper Lig’in 33. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir - Kayserispor karşılaşması sırasında elektrikler kesilmişti. Gerekli çalışmaların yapılmasının ardından 17 dakika sonra mücadele kaldığı yerden devam etti. Müsabakada 66. dakikada turuncu-lacivertlilerin üstünlüğünde yarıda kalmıştı.
17 dakika sonra Fatih Terim Stadyumu’nda elektrikler geldi
Stadın ışıklandırmasında yaşanan arıza nedeniyle Medipol Başakşehir-Kayserispor maçında 66. dakikada oyun durmuştu. 17 dakika sonra yeniden gelen elektriğin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
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