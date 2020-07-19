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17 dakika sonra Fatih Terim Stadyumu’nda elektrikler geldi

Stadın ışıklandırmasında yaşanan arıza nedeniyle Medipol Başakşehir-Kayserispor maçında 66. dakikada oyun durmuştu. 17 dakika sonra yeniden gelen elektriğin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

17 dakika sonra Fatih Terim Stadyumu’nda elektrikler geldi

Stadın ışıklandırmasında yaşanan arıza nedeniyle Medipol Başakşehir-Kayserispor maçında 66. dakikada oyun durmuştu. 17 dakika sonra yeniden gelen elektriğin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Süper Lig’in 33. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir - Kayserispor karşılaşması sırasında elektrikler kesilmişti. Gerekli çalışmaların yapılmasının ardından 17 dakika sonra mücadele kaldığı yerden devam etti. Müsabakada 66. dakikada turuncu-lacivertlilerin üstünlüğünde yarıda kalmıştı.

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